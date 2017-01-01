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В Минобороны посчитали потери на Донбассе в 2017 году

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С начала года по 18 декабря в зоне АТО ранения получили 174 военнослужащих.
Безвозвратные потери сил антитеррористической операции на Донбассе составили 191 человек
Безвозвратные потери сил антитеррористической операции на Донбассе составили 191 человек
nabu.gov.ua

Безвозвратные потери сил антитеррористической операции на Донбассе в период с начала года по 18 декабря составили 191 человек, ранения получили 174 военнослужащих. Об этом в среду, 27 декабря, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала года 191 человек – это погибшие, пропавшие без вести и пленные. Ранены 174 человека. Это по состоянию на 18 декабря. Цифры каждый день меняются", – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Минобороны отчиталось о проделанной работе за 2017 год.

 

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Теги: Украина, Минобороны, донбасс, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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