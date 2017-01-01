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Порошенко встретился с освобожденными пленными

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Украинцев рассадят по вертолетам и отправят в Харьков.
Порошенко встретился с пленными
Порошенко встретился с пленными
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в Краматорске вечером в среду, 27 декабря, встретил украинских заложников, которые удерживались в плену у сепаратистов. Встреча транслировалась на персональной страничке главы государства в Facebook.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в Киев, где вас встречают родные", - сказал президент.

По его словам, освобождение украинских заложников - одно из главных событий года для всей Украины.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе обмена из плена освободили 73 украинца.

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Теги: видео, донбасс, Порошенко, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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