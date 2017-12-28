В Донецке "микс" тоталитарных режимов - освобожденный из плена ученый Козловский

По словам освобожденного из плена боевиков ДНР Козловского, большинство из жителей ОРДЛО не верят в будущее "республик".

Освобожденный из плена группировки ДНР донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский назвал ситуацию в Донецке смесью из режимов разных годов, в которых правит тоталитарный режим.

Об этом он сказал журналистам на военном аэродроме Борисполь в Киеве, передают Новости Донбасса.

Козловский отметил, что жители неподконтрольной территории имеют разные взгляды на происходящее, но боятся открыто выражать свою позицию.

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“Это такая смесь, микс 37-1 год, 50-е и 80-е годы. Я бы сказал, фантастический микс. Сейчас ситуация изменилась, они недовольны, но не знают как выйти из этой ситуации, потому что вокруг много людей с оружием. Многие из них боятся оказаться за решеткой. Они хотели бы амнистию. То есть эти разговоры они ведут“, - пояснил ученый-религиовед

По словам Козловского, большинство из жителей ОРДЛО не верят в возможное развитие “республик“ в дальнейшем.

Говоря о планах на ближайшее будущее, ученый сказал, что будет продолжать заниматься научной деятельностью.

Освобожденный Козловский произнес речь 0:00 / 01:26

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Напомним, Игорь Козловский – украинский ученый и общественный деятель, кандидат исторических наук, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, руководитель Международного центра христианско-мусульманского диалога и сотрудничества.

С началом боевых действий jyотправил супругу с детьми за пределы области, а сам остался в Донецке смотреть за тяжело больным сыном. Представители МГБ ДНР задержали Игоря Козловского на улице в Донецке 27 января 2016 года. Затем был проведен обыск в квартире ученого, изъята техника и коллекция антиквариата, конфискованы документы на жилье.

Группировка ДНР вынесла Козловскому максимальное наказание по обвинению в незаконном хранении оружия, несмотря на то, что “прокурор“ просил отправить его в колонию-поселение. ДНР приговорила его к двум годам и 8 месяцам тюремного заключения.

Напомним, как минимум 15 человек из утвержденного списка сепаратистов на обмен не захотели ехать в ЛДНР.