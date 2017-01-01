В Украине за год зафиксировали сотни нарушений свободы слова

В 2017 году в Украине зафиксировали 274 случая нарушений свободы слова, сообщили в Институте массовой информации.

В 2017 году в Украине были зафиксированы 274 случая нарушений свободы слова по состоянию на четверг, 28 декабря, что незначительно больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на исследование Барометр свободы слова.

Так, в 2016 году ИМИ зафиксировал 264 нарушения свободы слова в Украине, в 2015 году – 310 случаев, в 2014 году – 995 случаев.

"Вместе с Крымом (16) и территориями Донбасса (3) в этом году количество нарушений свободы слова составило 293 случая", – уточнили в ИМИ.

В тройку категорий-лидеров по количеству нарушений вошли препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации и угрозы и запугивания журналистов.

Лидером по количеству нарушений в 2017 году стала категория "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" – 88 случаев.

В то же время количество препятствий в 2017 году несколько упала по сравнению с предыдущими годами (в 2016 году – 108 случаев, в 2015 году – 100, в 2014 году – 150, в 2013 году – 130 препятствований).

Больше всего журналистам препятствовали, как и в прошлом году, частные лица (150 случаев), местные власти (49 случаев) и правоохранители (33 случая).

Второе место заняла категория ограничения доступа к публичной информации – 40 случаев (в 2016 году – 30, в 2015 году – 33, в 2014 году – 14, в 2013 году – 13 случаев). В этом году, как и в предыдущие два, ограничивали доступ журналистов к публичной информации чаще всего органы местной власти.

Третье место заняли угрозы – 37 случаев (в 2016 году – 43, в 2015 году – 36 угроз, в 2014 году – 98, в 2013 году – 35). Угрожали журналистам преимущественно частные лица, местные власти и правоохранители.

По количеству нарушений на четвертом месте оказались нападения и избиения журналистов – 29 случаев.

Количество нападений на журналистов практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом (для сравнения, в 2016 году экспертами ИМИ было зафиксировано 30 нападений, в 2015 году – 58, в 2014 году – 286).

Пятое место по количеству нарушений заняли кибератаки – 15 случаев (в 2016 году – 11 случаев, в 2015 году – 17).

На территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать лишь три случая (в 2016 году – 12 случаев нарушений свободы слова). Это объясняется ограниченным доступом украинских журналистов к этой территории. В частности, в этом году в Донецке исчез блогер Станислав Асеев.

В 2017 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий), как и в прошлом году, стали Киев с областью (79 случаев), Волынь (23 случая), Николаевская (20 случаев), Полтавская (18 случаев) и Одесская (15 случаев).

"Уже второй год подряд в первой пятерке регионов-лидеров по количеству нарушений прав журналистов остаются Волынь, Николаевская и Полтавская области", – подчеркнули в ИМИ.

Напомним, за пять месяцев 2017 года произошло 102 случая, связанных с нарушением свободы слова.