Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность.

В Закарпатье и на Ивано-Франковщине возможен сход лавин

Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах в субботу, 30 декабря, сообщает пресс-служба ГосЧС.