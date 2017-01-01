Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах
На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность.
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах в субботу, 30 декабря, сообщает пресс-служба ГосЧС.
"30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.
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