Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах

Комментариев: 0
На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность.
В Закарпатье и на Ивано-Франковщине возможен сход лавин
В Закарпатье и на Ивано-Франковщине возможен сход лавин
 
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах в субботу, 30 декабря, сообщает пресс-служба ГосЧС. 
 
"30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении. 

Заснеженную обсерваторию Карпат показали на фото
 
Напомним, ранее в Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Закарпатье, лавина, Карпаты, ГосЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь