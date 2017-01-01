В Харькове ищут госисполнителя, сбежавшего с деньгами

Суд дал разрешение на задержание беглеца.

В Харькове местная прокуратура №3 согласовала подозрение старшему государственному исполнителю одного из райотделов сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191) и составление и выдача ложных документов (ч.1. ст.366).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, летом текущего года 42-летнему госисполнителю поручили встретиться с покупателем квартиры, приобретенной на торгах, которые позже были отменены.

"В связи с этим клиент должен написать заявление на возврат денег, которые он заплатил за недвижимость. Однако заявление он не писал. Зато исполнитель подделал документ о пересчете более 100 тысяч гривен на якобы банковскую карточку клиента. В результате деньги поступили на счет знакомых подозреваемого, которые позже он забрал и исчез", – говорится в сообщении.

Сейчас госисполнитель находится в розыске.

Суд дал разрешение на его задержание и привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одесской области чиновники похитили природный газ на 15 млн гривен. Должностные лица на протяжении года незаконно вмешивались в работу газовых сетей.

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