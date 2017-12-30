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Кличко обещает представить Генплан Киева в 2018

Комментариев: 2
Мэр собирается положить конец хаотичной застройке в столице.
У мэра наконец-то дойдут руки до Генплана?
У мэра наконец-то дойдут руки до Генплана?
 
В следующем году столичная власть представит проект Генерального плана Киева, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.
 
"Мы сейчас готовимся презентовать общественности Генеральный план столицы. И каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить", - сказал Кличко.
 
Он подчеркнул, что необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, добавил мэр, следует ввести практику, что одновременно с жилыми домами должна строиться социальная инфраструктура.
 
В частности, речь идет о школах, детских садах и медицинских учреждениях. "Это должен быть стратегический план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем", - подчеркнул Кличко.
 
Напомним, ранее Кличко обнародовал на своей странице в сети Facebook фотоподборку с яркими моментами уходящего года.
 
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Теги: Киев, Кличко, Виталий Кличко, генплан, Генплан Киева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Потому_что    30.12.2017, 20:22
Оценка:  +2
Потому_что
Даже боюсь представить этот план..
CARDIOLOGY    30.12.2017, 20:17
Оценка:  +3
CARDIOLOGY
Сначала отремонтируй существующие конструкции (начни хотябы с ремонта канализации гордоской), потом будешь кардинально все менять. Пиздуны....
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