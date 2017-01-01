Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине вступил в силу безвизовый режим с ОАЭ

Комментариев: 0
Украинцы теперь могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.
Вид на Дубаи
Вид на Дубаи
Getty Images

В Украине с 31 декабря вступает в силу безвизовый режим для туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, договоренность о безвизе Украины с ОАЭ была достигнута в ходе государственного визита президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2017 года.
 
Отметим, туры из Украины в ОАЭ пользуются большим спросом, в 2016 году страну посетили более 112 тысяч украинцев.

При этом виза в ОАЭ была одной их самых дорогих, а ее оформление нередко сопровождалось трудностями. Стоимость визы составляла от 80 до 120 долларов. 

Климкин обещает безвиз со странами Персидского залива

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что безвизовый режим между Украиной и ОАЭ вступит в силу 31 декабря 2017 года.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: туристы, ОАЭ, безвизовый режим, украинские туристы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь