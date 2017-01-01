В Украине вступил в силу безвизовый режим с ОАЭ

Украинцы теперь могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.

Напомним, договоренность о безвизе Украины с ОАЭ была достигнута в ходе государственного визита президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2017 года.

Отметим, туры из Украины в ОАЭ пользуются большим спросом, в 2016 году страну посетили более 112 тысяч украинцев.

В Украине с 31 декабря вступает в силу безвизовый режим для туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

При этом виза в ОАЭ была одной их самых дорогих, а ее оформление нередко сопровождалось трудностями. Стоимость визы составляла от 80 до 120 долларов.

Климкин обещает безвиз со странами Персидского залива

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что безвизовый режим между Украиной и ОАЭ вступит в силу 31 декабря 2017 года.