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В Киеве на взятке задержали директора Института агроэкологии – СМИ

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Детективы НАБУ также провели обыски в рабочем кабинете Фурдычко и дома.
Орест Фурдычко
Орест Фурдычко
zaxid.net

Детективы Национального антикоррупционного агентства задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычка. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на достоверные источники в правоохранительном ведомстве Украины.

По словам собеседника издания, Фурдычко задержали 30 декабря в Киеве в его служебном кабинете. Детективы НАБУ также провели обыски в рабочем кабинете Фурдычко и дома.

По предварительным данным, Фурдычко задержали при получении 300 тыс. долларов от частного предпринимателя.

Всего Фурдычко якобы требовал у него 500 тыс. долларов "за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда Национальной академии аграрных наук Украины".

Ранее суд арестовал директора Николаевского аэропорта за взятку.

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Теги: коррупция, взятка, институт, взятки, директор, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, задержание, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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