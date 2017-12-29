Правый сектор собирает марши в честь Бандеры

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“1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере“, - говорится в сообщении.

Марши националистов пройдут в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.

Напомним, 14 октября в Киеве прошел так называемый марш славы в честь дня УПА.