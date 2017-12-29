Правый сектор собирает марши в честь Бандеры
Марши националистов в честь дня рождения Степана Бандеры пройдут в 10 городах Украины.
В понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщается в Facebook Правого сектора.
Смотри также: Саакашвили и Мосийчук в прямом эфире поскандалили из-за Бандеры
“1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере“, - говорится в сообщении.
Марши националистов пройдут в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.
Напомним, 14 октября в Киеве прошел так называемый марш славы в честь дня УПА.
Эта же новость на Корреспондент