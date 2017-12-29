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Правый сектор собирает марши в честь Бандеры

Комментариев: 4
Марши националистов в честь дня рождения Степана Бандеры пройдут в 10 городах Украины.
Националисты проведут марши в честь дня рождения Бандеры
Националисты проведут марши в честь дня рождения Бандеры
facebook.com/partyrightsector
В понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщается в Facebook Правого сектора.
 

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“1 января 2018 года, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере“, - говорится в сообщении.

Марши националистов пройдут в Киеве, Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепропетровске, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.

Напомним, 14 октября в Киеве прошел так называемый марш славы в честь дня УПА.

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Теги: Бандера, марш, националисты, правый сектор
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Комментариев (4)
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толерантный    01.01.2018, 10:49
Оценка:  +2
толерантный
Все беснуются. Кто и когда займется их лечением? Ах да, идиотизм неизлечим. Только пуля и газы в схроны.
Erw    01.01.2018, 10:16
Оценка:  +3
Erw
Марши в честь коллаборациониста, чья организация убивала украинских националистов-патриотов из ОУН(м) - мельниковцев.
леша    01.01.2018, 10:16
Оценка:  +7
леша
снова фекальное шествие))
direktor_b    01.01.2018, 09:52
Оценка:  +11
direktor_b
ПС пи дарасы провокаторы...
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