В Украине подняли минимальную зарплату

Минимальную зарплату повысили на 523 гривны. Соответствующая норма предусмотрена в государственном бюджете на 2018 год.

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны - до 3723 гривен.

“Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривны, в почасовом размере – 22,41 гривны“, – говорится в государственном бюджете на 2018 год.

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Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям“ в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 21%, для детей – 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату в Украине нужно повысить до 4100 гривен. Вице-премьер Павел Розенко уверен, что повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс грн не ускорит инфляцию.