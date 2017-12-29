Взрыв на предприятии в Новомосковске: сгорел цех и склад

При взрыве произошел разлет баллонов, установленных на прицепе.

В Новомосковске Днепропетровской области в последний день 2017 года произошел взрыв на предприятии Полимеракация, сообщает ГСЧС.

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На территории предприятия сдетонировали два газовых баллона.

При взрыве произошел разлет баллонов, установленных на прицепе. Загорелся цех площадью 150 квадратных метров и склад в 400 квадратов.

На тушение пожара спасателям понадобилось около трех часов. Никто не пострадал.

К ликвидации пожара было привлечено 17 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Взрыв на предприятии в Новомосковске 0:00 / 02:28

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