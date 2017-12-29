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Пранкеры рассказали о звонке Порошенко в новогоднюю ночь

Комментариев: 7
Российские пранкеры Вован и Лексус якобы позвонили Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Пранкеры позвонили Порошенко
Пранкеры позвонили Порошенко
facebook.com/Vovan222

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь. 

По словам Вована, идея позвонить Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.

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“Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: Вау!“, — цитирует телеканал RT Кузнецова.

Он уточнил, что звонок украинскому лидеру был сделан буквально в 00.40 по Киеву.

Столяров (Лексус) в своем Facebook написал, что это он звонил: “когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать : как ты там, братан?“ Порошенко якобы взят трубку и “был уныл“.

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Отметим, что пранкеры ранее уже пытались связаться с частным офисом генерального секретаря НАТО от имени руководства Администрации президента Украины , но в НАТО эти попытки разоблачили.

Напомним, ранее российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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Теги: Порошенко, розыгрыши, Столтенберг, пранкеры, пранк, Вован, Лексус
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Комментариев (7)
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Иленнко    01.01.2018, 20:43
Оценка:  -3
Иленнко
Потрох сам ходячий,унылый розыгрыш.
Древний_Язычник    01.01.2018, 19:53
Оценка:  +1
Древний_Язычник
Из СБУ ещё этим шутникам не звонили?
krolikoff_net    01.01.2018, 18:43
Оценка:  -3
krolikoff_net
А они точно с Порошенко разговаривали ? очень сомнительно, что бы президент брал трубку в новогоднюю ночь , да еще и после сообщения АОН, о том что номер российский.
Интeллігент    01.01.2018, 18:51
Оценка:  0
Интeллігент
Ваша техническая подкованность просто зашкаливает! Биного!!!
С Новым Годом, товарищ! ))))
krolikoff_net    01.01.2018, 18:58
Оценка:  -2
krolikoff_net
Какой я вам товарисч. Скорее коллега. И вас с Новым Годом.
Интeллігент    01.01.2018, 19:00
Оценка:  0
Интeллігент
Спасибо, собрат по перу!
Кстати, я прослушал эту запись разговора и так и не понял в чём тут прикол. В целом - какая-то хрень.
сhyv    01.01.2018, 17:56
Оценка:  0
сhyv
Ты бы себе в задницу залез ...ВОТ ЭТО БЫЛО-БЫ КРУТО
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