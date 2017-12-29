Пранкеры рассказали о звонке Порошенко в новогоднюю ночь

Российские пранкеры Вован и Лексус якобы позвонили Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь.

По словам Вована, идея позвонить Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.

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“Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: Вау!“, — цитирует телеканал RT Кузнецова.

Он уточнил, что звонок украинскому лидеру был сделан буквально в 00.40 по Киеву.

Столяров (Лексус) в своем Facebook написал, что это он звонил: “когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать : как ты там, братан?“ Порошенко якобы взят трубку и “был уныл“.

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Отметим, что пранкеры ранее уже пытались связаться с частным офисом генерального секретаря НАТО от имени руководства Администрации президента Украины , но в НАТО эти попытки разоблачили.

Напомним, ранее российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.