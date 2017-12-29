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В Днепре исписали краской коммунистический памятник

Комментариев: 5
Памятник исписали в честь дня рождения Степана Бандеры.
Памятник исписали националистическими надписями
Памятник исписали националистическими надписями
dp.informator.ua

В Днепре в ночь на 1 января националисты исписали красной краской недодекоммунизированный памятник участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе. Об этом передает радио Свобода.

Памятник и территория вокруг исписаны надписями: Ганьба, Серп и молот, смерть и голод, Слава УПА, а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской.

Как сообщили в общественной организации С14, объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации С14, она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

Ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник.

По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие законов о декоммунизации, однако до сих пор не демонтирован.

Напомним, 2 декабря неизвестные сбросили с постамента памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: памятники и монументы, Бандера, вандализм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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степовик    01.01.2018, 22:08
Оценка:  -2
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче, помилуй нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Интeллігент    01.01.2018, 18:53
Оценка:  0
Интeллігент
"Недодекоммунизированный памятник"??? Это просто угар! Вот это словечко! Вот что раствор новогодний с автором делает!!!
Предлагаю фразу круче: "Недоразвитые недонационалисты разрисовали краской недодекоммунизированный памятник".
Интeллігент    01.01.2018, 18:58
Оценка:  0
Интeллігент
Кстати, этот поступок действительно можно было бы считать политически смелым, если бы они ещё три-четыре кучи вокруг навалили. А так... Баловство!
Коцман_Бобза    01.01.2018, 19:23
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
3 - 4 маленьких кучки фекалий вокруг одной гигантской кучи ситуацию не меняют.
Интeллігент    01.01.2018, 19:48
Оценка:  +1
Интeллігент
Согласен! Дерьмо всюду. И что самое печальное - в головах. Но важен подход к вопросу! )))
Клин, как говорится, клином!
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