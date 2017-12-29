В Днепре исписали краской коммунистический памятник

Памятник исписали в честь дня рождения Степана Бандеры.

В Днепре в ночь на 1 января националисты исписали красной краской недодекоммунизированный памятник участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе. Об этом передает радио Свобода.

Памятник и территория вокруг исписаны надписями: Ганьба, Серп и молот, смерть и голод, Слава УПА, а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской.

Как сообщили в общественной организации С14, объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации С14, она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

Ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник.

По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие законов о декоммунизации, однако до сих пор не демонтирован.

Напомним, 2 декабря неизвестные сбросили с постамента памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу.