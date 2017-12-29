Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Позиции ВСУ обстреляли из минометов

Комментариев: 0
Режим тишины в зоне АТО соблюдался в течение 20 часов.

Сепаратисты в четверг, 4 января, обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на подступах к Верхнеторецкому на донецком направлении из минометов калибра 120 миллиметров, выпустив четыре мины, а также открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

С учетом того, что предыдущая вооруженная провокация противника была зафиксирована в середине среды, 3 января, в штабе констатировали, что режим тишины соблюдался в течение 20 часов.

Напомним, за минувшие сутки, 3 декабря, подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции сил АТО.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, штаб, АТО, Перемирие на Донбассе, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь