Позиции ВСУ обстреляли из минометов

Режим тишины в зоне АТО соблюдался в течение 20 часов.

Сепаратисты в четверг, 4 января, обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на подступах к Верхнеторецкому на донецком направлении из минометов калибра 120 миллиметров, выпустив четыре мины, а также открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

С учетом того, что предыдущая вооруженная провокация противника была зафиксирована в середине среды, 3 января, в штабе констатировали, что режим тишины соблюдался в течение 20 часов.

Напомним, за минувшие сутки, 3 декабря, подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции сил АТО.