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Порошенко задекларировал прибыль в 1 млн гривен

Комментариев: 4
Президент уже не первый раз декларирует доходы от своего банка.
Президент Порошенко снова заработал
Президент Порошенко снова заработал
AP

 

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал свыше 1 миллиона гривен, полученных от процентов по вкладам.

Информация об этом 5 января появилась в Едином государственном реестре деклараций.

Изменения в е-декларации обеспечили проценты по трем вкладам в банке МИБ в размере 616,309 тысяч гривен, 328,698 тысяч гривен и 84,778 тысяч гривен.

 
В ноябре Порошенко также задекларировал 1 млн гривен доходов в виде процентов от вкладов в ПАО Международный инвестиционный банк. В декабре счет президента пополнила практически такая же сумма.
 
Ранее сообщалось, что Международный инвестиционный банк (Порошенко) в январе-сентябре увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 78,3 млн грн в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
 
 
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Теги: Порошенко, прибыль, доходы, процентные ставки, Петр Порошенко, декларация о доходах
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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СеняХороший    06.01.2018, 11:35
Оценка:  +1
СеняХороший
это всё фейковые СМИ брешут. Порошенко честный, он как обещал продал свой бизнес и закончил войну против Донбасса.
andan    06.01.2018, 11:03
Оценка:  +1
andan
Все в ВР орут, что нищий бюджет, однако никто из депутатов не хочет повысить налог на прибыль по депозитам.
seny    06.01.2018, 10:53
Оценка:  +2
seny
стыдно быть богатым в нищей стране! тем более если такой её сделал!
Котофунтик    06.01.2018, 09:44
Оценка:  +2
Котофунтик
И война на кое ком не отражается..
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