Порошенко задекларировал прибыль в 1 млн гривен

Президент уже не первый раз декларирует доходы от своего банка.

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал свыше 1 миллиона гривен, полученных от процентов по вкладам.

Информация об этом 5 января появилась в Едином государственном реестре деклараций.

Изменения в е-декларации обеспечили проценты по трем вкладам в банке МИБ в размере 616,309 тысяч гривен, 328,698 тысяч гривен и 84,778 тысяч гривен.

В ноябре Порошенко также задекларировал 1 млн гривен доходов в виде процентов от вкладов в ПАО Международный инвестиционный банк. В декабре счет президента пополнила практически такая же сумма.

Ранее сообщалось, что Международный инвестиционный банк (Порошенко) в январе-сентябре увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 78,3 млн грн в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.