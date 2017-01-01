В Житомирской области в пожаре погибли два ребенка

Основная причина трагедии – шалости с огнем.

В Житомирской области вечером в пятницу, 5 января, произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Несчастье произошло в одном из частных домов. Глава семейства ушел на работу сутра, а его супруга ушла по своим делам, оставив на кровати двух детей.

Вернувшись домой она увидела пожар. Из-за сильного задымления не смогла попасть внутрь и позвала на помощь соседей, которые помогли потушить огонь. Спасти детей не удалось.

Рядом с кроватью на месте происшествия спасатели заметили использованные спички. Возгорание, возможно, произошло из-за детской шалости с огнем.

Окончательные обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, в Полтавской области в селе Жуки в пожаре погибла женщина. По мнению следствия, причиной пожара мог быть поджог.