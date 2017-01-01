Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За подрыв безопасности Украины осудили 51 человека

Комментариев: 0
В первом полугодии 2017 г. за подрыв нацбезопасности осудили более полусотни людей.
В первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по статьям, касающимся подрыва нацбезопасности
В первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по статьям, касающимся подрыва нацбезопасности
thekievtimes.ua

По обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в первом полугодии 2017 года в Украине осужден 51 человек. Соответствующую информацию сообщили УНН в Государственной судебной администрации Украины.

Как сообщается, за преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. В первом полугодии всего рассмотрено 71 дело.

Как сообщалось, Савченко исключили из комитета нацбезопасности.

Ранее Франция признала Pokemon Go угрозой нацбезопасности.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, суд, статистика, нацбезопасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь