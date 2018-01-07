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В Киеве напали на Российский центр – соцсети

Комментариев: 3
О происшествии заявили сами нападающие.
Российский центр науки и культуры в Киеве
Российский центр науки и культуры в Киеве
rusmuseumvrm.ru

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Члены организации Черный комитет заявили о том, что они в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом представители организации заявили на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ.

Организаторы нападения также опубликовали видео с записью инцидента. Однако, видео имеет слишком плохое качество, чтобы дать понять масштабы нанесенного ущерба.

“В Рождественскую ночь активисты Черного комитета совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за “русский мир“, - говорится в сообщении.

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В ходе нападения члены организации облили стены здания красной краской, “что символизирующий кровь украинцев на руках Москвы“.

Также активисты сделали надпись “Смерть России!“ и разбросали у центра открытки.

Нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве
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Напомним, в сентябре в Верховную В Раду внесли законопроект о запрете культурных центров РФ.

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Теги: Россия, Киев, националисты, нападение
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Комментариев (3)
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Vasilkovich    07.01.2018, 20:57
Оценка:  0
Vasilkovich
Это не солидно и по пацански...Хулиганство не метод...
Nastiam    07.01.2018, 19:29
Оценка:  +1
Nastiam
Угомонитесь уже, дебилы пацриоты!
BORISS    07.01.2018, 19:51
Оценка:  -3
BORISS
Они же дети.....
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