Днепропетровщину наводнили волки из Донбасса
Животных видели возле жилищ в селах Днепропетровской области.
В Днепропетровскую область из зоны АТО массово бегут волки. Об этом сообщил заведующий сектором охотничьего хозяйства при областном управлении лесного и охотничьего хозяйства Александр Олейник, сообщает Днепр вечерний.
О волках сообщают жители Межевского и Петропавловского районов, которые видели диких животных недалеко от своих домов.
Олейник говорит, что ситуация не критическая.
"Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села", - говорит специалист.
Ранее сообщалось, что в зоне АТО страдают оставленные переселенцами животные.
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