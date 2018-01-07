Днепропетровщину наводнили волки из Донбасса

Животных видели возле жилищ в селах Днепропетровской области.

В Днепропетровскую область из зоны АТО массово бегут волки. Об этом сообщил заведующий сектором охотничьего хозяйства при областном управлении лесного и охотничьего хозяйства Александр Олейник, сообщает Днепр вечерний.

О волках сообщают жители Межевского и Петропавловского районов, которые видели диких животных недалеко от своих домов.

Олейник говорит, что ситуация не критическая.

"Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села", - говорит специалист.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО страдают оставленные переселенцами животные.