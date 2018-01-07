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Днепропетровщину наводнили волки из Донбасса

Комментариев: 5
Животных видели возле жилищ в селах Днепропетровской области.
Волков замечают в районах, примыкающих к Донецкой области
Волков замечают в районах, примыкающих к Донецкой области
Getty Images

В Днепропетровскую область из зоны АТО массово бегут волки. Об этом сообщил заведующий сектором охотничьего хозяйства при областном управлении лесного и охотничьего хозяйства Александр Олейник, сообщает Днепр вечерний.

О волках сообщают жители Межевского и Петропавловского районов, которые видели диких животных недалеко от своих домов.

Олейник говорит, что ситуация не критическая.

"Такие сигналы поступают к нам от местных жителей районов, примыкающих к Донецкой области. О волках нам сообщали жители Межевского и Петропавловского районов. А последнее сообщение было из Пятихатского района, где женщина видела волка на окраине села", - говорит специалист.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО страдают оставленные переселенцами животные.

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Теги: животные, волки, Донецкая область, донбасс, Днепропетровская область, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Интeллігент    07.01.2018, 21:24
Оценка:  0
Интeллігент
Навеяло:
"...вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер «Гюнтер Нетцер»!"
Колишній-східняк    07.01.2018, 21:06
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Там вже і вовкам їсти нічого.
barakuda222    07.01.2018, 22:43
Оценка:  0
barakuda222
У волков закончилась работа.Всё ,что осталось после боёв на полях уже употребили.
Letohradek    07.01.2018, 21:02
Оценка:  +3
Letohradek
Волков позорных из Донбасса и в Киев не мало понаехало ...
FlameAndHame    07.01.2018, 21:57
Оценка:  +2
FlameAndHame
Шакалов из Западной еще больше!
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