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Стала известна дата похорон Ирины Ноздровской

Спецтема: Убийство Ноздровской
Комментариев: 2
Прощание с убитой правозащитницей состоится в селе Демидов возле Киева.
Убитая правозащитница Ирина Ноздровская
Убитая правозащитница Ирина Ноздровская
Ирина Ноздровская/Facebook
 
Похороны убитой в Киевской области правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, сообщила дочь покойной Анастасия в Facebook.
 
В комментариях к сообщению она уточнила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. При этом точного времени Анастасия не назвала.
 
Анастасия Ноздровская/Facebook 
 
Ранее Анастасия заявила, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ.
 
Напомним, тело ранее пропавшей Ирины Ноздровской нашли 1 января в одной из рек в Киевской области. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.
 
 
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Теги: Киевская область, Похороны, убийство, похорон, Ирина Ноздровская, убийство Ирины Ноздровской
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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реформатор    08.01.2018, 09:57
Оценка:  -1
реформатор
Коцмана -Б на пл Шевченка в 9-00 9.01. последний путь для Ирины
реформатор    08.01.2018, 09:53
Оценка:  -1
реформатор
держава в руках Петра Алексеевича Юрия Витальевича Владимира Борисовича и Аваковича осталось только название
убивают (убийство с особой жестокостью) - патриотов хрупкая женщина которая стала за правду
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