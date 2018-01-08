Стала известна дата похорон Ирины Ноздровской

Прощание с убитой правозащитницей состоится в селе Демидов возле Киева.

Похороны убитой в Киевской области правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, сообщила дочь покойной Анастасия в Facebook.

В комментариях к сообщению она уточнила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. При этом точного времени Анастасия не назвала.

Анастасия Ноздровская/Facebook

Ранее Анастасия заявила, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ