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В Луганской области у пожилой женщины изъяли арсенал боеприпасов

Комментариев: 1
В доме женщины нашли более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 РПГ, четыре мины МОН, 40 гранат.
Под Луганском нашли арсенал боеприпасов
Под Луганском нашли арсенал боеприпасов
ГУ НП в Луганской области

В городе Сватово Луганской области при обыске в доме местной 55-летней жительницы сотрудники СБУ и полиции обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Так, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 РПГ, четыре мины МОН, 40 гранат, 14 запалов УЗРГМ, 26 выстрелов к РПГ, 18 стартовых двигателей к выстрелам РПГ, две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины ДМ-11.

По словам хозяйки дома, она даже не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Изъятое направлено на исследование.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, ранее в Луганске нашли пакет с гранатами.

 

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Теги: оружие, полиция, боеприпасы, Луганская область, граната, патроны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Derrus    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +1
Derrus
Теперь я понимаю, почему при сдаче квартиры в долгосрочную аренду всегда задает вопрос "Донецкие-Луганские?".
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