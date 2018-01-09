В Луганской области у пожилой женщины изъяли арсенал боеприпасов

В доме женщины нашли более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 РПГ, четыре мины МОН, 40 гранат.

В городе Сватово Луганской области при обыске в доме местной 55-летней жительницы сотрудники СБУ и полиции обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Так, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 РПГ, четыре мины МОН, 40 гранат, 14 запалов УЗРГМ, 26 выстрелов к РПГ, 18 стартовых двигателей к выстрелам РПГ, две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины ДМ-11.

По словам хозяйки дома, она даже не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Изъятое направлено на исследование.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, ранее в Луганске нашли пакет с гранатами.