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В Херсонской области погибли тысячи диких птиц

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Эксперты пока не смогли установить причину гибели птиц.
Ни птичьего гриппа А, ни болезни Ньюкасла в образцах не обнаружено
Ни птичьего гриппа А, ни болезни Ньюкасла в образцах не обнаружено
North News / Pictures Ltd (архивное фото)

В Херсонской области началось расследование по факту гибели около пяти тысяч диких птиц в Каланчакском районе на полуострове Карадай, сообщает местное издание Типичный Херсон.

Как рассказал начальник управления безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области Виталий Боярский, первые сообщения об обнаружении большого числа погибших диких птиц – преимущественно лысухи, несколько лебедей и чернети – начали поступать 7 января.

Специалисты ветеринарной медицины взяли пробы биоматериала птиц и направили на исследование в Киев, в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Было подозрение на высокопатогенный грипп А и болезнь Ньюкасла (вирусная псевдочума птиц) – инфекции, входящие в Список А Международного эпизоотического бюро.

"Сегодня, 9 января, пришли результаты обследования, согласно которым ни птичьего гриппа А, ни болезни Ньюкасла в образцах биоматериала не обнаружено, – сообщил Виталий Боярский. – После исключения из причин массовой гибели птичьих инфекций остаются версии отравления птиц – либо водой, либо кормом. Наши исследования продолжаются".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в России на птицефабрику ввели войска химзащиты для ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа.

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Теги: птичий грипп, грипп, птицы, болезнь, Херсонская область, гибель
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Источник: korrespondent.net

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