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В Луцке водитель Opel сбил школьницу и уехал с места аварии

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Девочку доставили в реанимацию.
Школьница получила серьезные травмы
Школьница получила серьезные травмы
Korrespondent.net

В Луцке Opel Omega сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В полиции уточнили, что авария произошла на проспекте Возрождения, на легковом автомобиле были польские госномера. В результате столкновения ученица получила серьезные травмы, с которыми ее доставили в реанимацию Волынской областной клинической больницы. Водитель Опеля скрылся с места ДТП.

По данному факту полиция начала уголовное производство.

Напомним, под Киевом автомобиль сбил женщину, которая от полученных травм погибла на месте.

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Теги: ДТП, авария, полиция, Луцк
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Источник: korrespondent.net

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