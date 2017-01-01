Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсонской области 5 человек попали в реанимацию из-за грибов

Комментариев: 0
Одну банку грибов купили на рынке в Винницкой области.
Особую опастность представляют грибы, купленные на стихийных рынках
Особую опастность представляют грибы, купленные на стихийных рынках
grib-info.ru

7 января в 21:10 В Каховскую районную больницу Херсонской области поступили пять человек с симптомами острого пищевого отравления.  Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в области.

Все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением грибов во время застолья вечером 7 января в Каховке. Всего ужинали вместе семеро человек. При этом они употребляли два вида грибных консервов.

“Скорее всего причиной группового отравления консервированные грибы домашнего производства“, - отмечают в ведомстве.

Читай также: Отравление суши в Киеве: у повара обнаружена сальмонелла

Одна консервная банка (0,5 литра) приобретена на стихийном рынке возле санатория Хмельник - профсоюзный (который находится в Винницкой области города Хмельник ул. Курортная, 2) одной из пострадавших во время лечения в санатории в 20-х числах декабря 2017 года.

Вторая банка консервированных шампиньонов промышленного производства была приобретена другим пострадавшим накануне застолья в одном из супермаркетов. 

Состояние двух пострадавших, госпитализированных в реанимационное отделение, оценивают как средней тяжести. Состояние других трех пострадавших несколько лучше - сейчас они находятся в терапевтическом отделении.

“Двое участников застолья чувствуют себя хорошо, симптомы пищевого отравления отсутствуют. Для них проведена разъяснительная работа“, - отметили в госслужбе.

Остатки еды были изъяты для дальнейшего использования в ходе расследования группового случая отравления грибами.

Напомним, в декабре в Харькове зафиксировали случай ботулизма.

Поделись:
Теги: Херсонская область, отравление, реанимация, грибы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь