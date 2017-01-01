В Херсонской области 5 человек попали в реанимацию из-за грибов

Одну банку грибов купили на рынке в Винницкой области.

7 января в 21:10 В Каховскую районную больницу Херсонской области поступили пять человек с симптомами острого пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-отдел Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в области.

Все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением грибов во время застолья вечером 7 января в Каховке. Всего ужинали вместе семеро человек. При этом они употребляли два вида грибных консервов.

“Скорее всего причиной группового отравления консервированные грибы домашнего производства“, - отмечают в ведомстве.

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Одна консервная банка (0,5 литра) приобретена на стихийном рынке возле санатория Хмельник - профсоюзный (который находится в Винницкой области города Хмельник ул. Курортная, 2) одной из пострадавших во время лечения в санатории в 20-х числах декабря 2017 года.

Вторая банка консервированных шампиньонов промышленного производства была приобретена другим пострадавшим накануне застолья в одном из супермаркетов.

Состояние двух пострадавших, госпитализированных в реанимационное отделение, оценивают как средней тяжести. Состояние других трех пострадавших несколько лучше - сейчас они находятся в терапевтическом отделении.

“Двое участников застолья чувствуют себя хорошо, симптомы пищевого отравления отсутствуют. Для них проведена разъяснительная работа“, - отметили в госслужбе.

Остатки еды были изъяты для дальнейшего использования в ходе расследования группового случая отравления грибами.

Напомним, в декабре в Харькове зафиксировали случай ботулизма.