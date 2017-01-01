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Сутки в АТО: ранены два бойца

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Сепаратисты 10 раз нарушили перемирие.
ВСУ 5 раз открывали огонь в ответ
ВСУ 5 раз открывали огонь в ответ
facebook.com/theministryofdefence.ua

За прошедшие сутки, 12 января, сепаратисты 10 раз нарушили перемирие, в результате чего 2 бойца ВСУ получили ранения. Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении сепаратисты вечером около двух часов подряд вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников возле Троицкого.

Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82 мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, возле Катериновки и Станицы Луганской сепаратисты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении враг применил 120 мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкиного.

"Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ", – подчеркнули в штабе.

Напомним, за сутки 11 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, Перемирие на Донбассе, АТО новости, Прекращение огня на Донбассе, зона АТО, режим тишины на Донбассе, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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