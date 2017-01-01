В Виннице арестовали адвоката, которого обвиняют во взяточничестве

Юриста поймали с поличным.

Винницкий городской суд 12 января избрал адвокату, подозреваемому в вымогательстве 15 тысяч долларов взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 400 тысяч гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прокуратуру Винницкой области.

В прокуратуре сообщили, что адвокат 10 января был задержан на месте совершения преступления. Он вымогал и получил неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч долларов за содействие в непривлечении лица к уголовной ответственности.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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