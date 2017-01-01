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В Ливии освобожден похищенный украинский врач

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Гражданин Украины работал по частному контракту в городе Себга.
В Ливии много вооруженных группировок
В Ливии много вооруженных группировок

В субботу в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом сообщает МИД Украины. По информации дипломатов, украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", – сообщили в МИД.

Посольство Украины в очередной раз настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.

"В условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным", – объяснили дипломаты.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что в Украину возвращаются 10 десять моряков с судна Starshina Derov N.G., арестованного в порту Сирии.

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Теги: Украина, МИД Украины, Ливия, врач, украинец, похищение, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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