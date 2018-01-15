Каменку обстреляли из гранатометов и пулеметов

Сепаратисты в понедельник обстреляли защитников Каменки из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел Минобороны Украины

В понедельник, 16 января, напряжение в зоне АТО ослабло, однако полного соблюдения перемирия достичь не удалось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксирован один обстрел со стороны сепаратистов - вблизи Каменки на Донецком направлении.

"Сегодня напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе АТО, враг вел огонь по защитникам Каменки из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, в субботу зоне АТО произошло шесть обстрелов, был ранен один боец.

А в субботу ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник.