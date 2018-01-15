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Каменку обстреляли из гранатометов и пулеметов

Комментариев: 1
Сепаратисты в понедельник обстреляли защитников Каменки из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел
На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел
Минобороны Украины

В понедельник, 16 января, напряжение в зоне АТО ослабло, однако полного соблюдения перемирия достичь не удалось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксирован один обстрел со стороны сепаратистов - вблизи Каменки на Донецком направлении.

"Сегодня напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе АТО, враг вел огонь по защитникам Каменки из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, в субботу зоне АТО произошло шесть обстрелов, был ранен один боец.

А в субботу ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник.

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mrtdffhher    15.01.2018, 22:33
Оценка:  0
mrtdffhher
Хорошая тактика:постреляли по сепарам,а затем поближе к мирным ховаться под юбки несчастных бабушек...А потом,когда сепары им в ответ"насыпали" верещат:"Сепары долбят по мирным в Каменке"...
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