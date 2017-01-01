Стало известно количество пострадавших под Радой

В Красном кресте заявили о двадцати пострадавших и рассказали, какую помощь им оказывали. В то же время в полиции заявили, что пострадал только один полицейский.

В результате столкновений под Верховной Радой Украины, произошедших 16 января, пострадали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста в Украине в Facebook. В то же время полиция сообщает только об одном пострадавшем.

В ходе столкновений сегодняшних столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. Отряды быстрого реагирования Красного Креста оказывали первую помощь пострадавшим.

"У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа", - рассказал волонтер отряда быстрого реагирования Национального Комитета Общества Красного Креста Украины Федор Настенко.

По его словам, пострадавшим промывали глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось.

В то же время, согласно последним данным полиции, в результате столкновений пострадал один полицейский и еще один человек был задержан. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе главка.

"На данный момент в полицию никто не обращался", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос относительно количества пострадавших во время потасовки.

В полиции отметили, что Красный Крест, возможно, оказывал незначительную помощь.

Как сообщалось, правоохранители вместе с пожарными потушили огонь, а также выбросили за периметр палаточного городка шины, которые еще не были подожжены. Во время столкновений полицейские применили слезоточивый газ.

Напомним, сегодня в парламенте рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса. На охрану правопорядка под Радой отправили около 4000 полицейских