Рада перенесла голосование за закон по Донбассу

Депутаты не успели рассмотреть все 673 поправки к законопроекту и продолжат рассмотрение этого документа в среду.

Парламент не проголосовал во вторник за закон о реинтеграции Донбасса. Народные депутаты не успели рассмотреть все 673 поправки к законопроекту №7163, остановившись на 481, сообщает ZN.ua.

При этом спикер парламент Андрей Парубий не исключил, что Рада может не успеть рассмотреть все поправки и в среду, 17 января.

"Мы будем рассматривать согласно законодательству все правки. Если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра – будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование", – сказал он.

Отмечается, что сегодня в течение дня депутаты изъяли из законопроекта норму об ответственности сотрудников оккупационной администрации, а также право президента определять границы оккупированных территорий.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За него проголосовали 229 народных депутатов. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон.