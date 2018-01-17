В Харькове задержали 18-летнего сына бизнесмена за смертельное ДТП

Парень на Toyota Camry сбил своего ровестника на пешеходном переходе.

Удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе скриншот

В Харькове милиция задержала водителя Toyota Camry причастного к ДТП, в результате которого погиб 17-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Читай также: ДТП в Харькове: полиция проверит автошколу Зайцевой По попeрeдньою информации, водитель Toyota Camry наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и скрылся с места ДТП. По данным медиков, пешеход погиб на месте происшествия. По попeрeдньою информации, водитель Toyota Camry наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и скрылся с места ДТП. По данным медиков, пешеход погиб на месте происшествия.

Полиция объявила план Перехват, во время которого обнаружили разыскиваемый автомобиль. Впоследствии полицейские установили и задержали водителя.

Как сообщает NewsRoom , автомобиль зарегистрирован на Тиграна Енгибаряна, 1999 года рождения. Месяц назад парню исполнилось 18 лет, тогда же он получил права. По данным издания, отец владельца авто - частный предприниматель, работающий в сфере недвижимости и торговли.

Стоит отметить, что водителю Toyota грозит до 8 лет тюрьмы. Ему объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье “оставление в опасности“.

Напомним, в Харькове во вторник, 16 января, напротив восьмого хлебозавода водитель автомобиля Toyota Camry госномер АХ 5050 АО на пешеходном переходе сбил насмерть 17-летнего парня и скрылся с места происшествия. Очевидцы обнародовали видео с камер видеорегистраторов.