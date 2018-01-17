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В Харькове задержали 18-летнего сына бизнесмена за смертельное ДТП

Комментариев: 2
Парень на Toyota Camry сбил своего ровестника на пешеходном переходе.
Удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе
Удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе
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В Харькове милиция задержала водителя Toyota Camry причастного к ДТП, в результате которого погиб 17-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
 

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По попeрeдньою информации, водитель Toyota Camry наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Во время ДТП удар был такой силы, что парня дважды перевернуло в воздухе. Несмотря на это, водитель не остановился и скрылся с места ДТП. По данным медиков, пешеход погиб на месте происшествия.
 
Полиция объявила план Перехват, во время которого обнаружили разыскиваемый автомобиль. Впоследствии полицейские установили и задержали водителя.
 
Как сообщает NewsRoom, автомобиль зарегистрирован на Тиграна Енгибаряна, 1999 года рождения. Месяц назад парню исполнилось 18 лет, тогда же он получил права. По данным издания, отец владельца авто - частный предприниматель, работающий в сфере недвижимости и торговли.
 
Стоит отметить, что водителю Toyota грозит до 8 лет тюрьмы. Ему объявили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье “оставление в опасности“. 

Напомним, в Харькове во вторник, 16 января, напротив восьмого хлебозавода водитель автомобиля Toyota Camry госномер АХ 5050 АО на пешеходном переходе сбил насмерть 17-летнего парня и скрылся с места происшествия. Очевидцы обнародовали видео с камер видеорегистраторов.

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Теги: ДТП, Харьков, Toyota Camry, водитель, пешеход
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Комментариев (2)
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realМовчанюк    17.01.2018, 12:34
Оценка:  +3
realМовчанюк
этих прохвостов надо вылавливать и линчевать без суда!
rashensvoloch    17.01.2018, 12:32
Оценка:  +4
rashensvoloch
Ще й по зустрічній. Тільки довічне, а там і сам повіситься.
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