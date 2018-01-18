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В Одесской области от кори умер ребенок – СМИ

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Это уже восьмая жертва кори в Украине с начала 2017 года и третий с начала этого года. Инкубационный период кори без проявления симптомов составляет 6-21 дней.
Ребенок не был вакцинирован от кори
Ребенок не был вакцинирован от кори
Кадр из видео

В Одесской области в городе Березовка 17 января от кори умер ребенок полутора лет. Об этом сообщили в областной детской клинической больнице, информирует местное издание Студия і.

У ребенка было осложнение в виде воспаления головного мозга (энцефалита). По данным врачей, умерший не был вакцинирован против кори.

Это уже восьмая жертва кори в Украине с начала 2017 года и третий с начала этого года.

Напомним, 17 января стало известно, что в Одессе от кори скончалась 30-летняя женщина. А 11 января стало известно о смерти пятилетнего ребенка от осложнений от кори в Одесской области.

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Теги: смерть, Одесса, ребенок, болезнь, Одесская область, корь
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Источник: korrespondent.net

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