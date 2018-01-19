В Запорожской области грабители ради 1400 гривен пытали пенсионеров, ломая пальцы

Мужчина умер, женщина в коме.

Два подонка ломали и отрывали фаланги пальцев рук стариков zp.npu.gov.ua

В одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области грабители пытали двух пенсионеров, пытаясь узнать, где они прячут деньги.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Читай также: В Виннице грабители пытали до смерти семью пенсионеров “Вчера в одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области в частном доме пенсионеров, 1938 г.р. и 1940 г.р., был обнаружен труп владельца, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу и до настоящего времени находится в состоянии комы “, - говорится в сообщении. “Вчера в одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области в частном доме пенсионеров, 1938 г.р. и 1940 г.р., был обнаружен труп владельца, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу и до настоящего времени находится в состоянии комы “, - говорится в сообщении.

Сообщается, что 14 января преступники проникли в дом с целью ограбления. Заранее отравили собаку, а после проникновения длительное время издевались над владельцами пожилого возраста - ломали и отрывали фаланги пальцев рук.

Пожилая женщина трое суток связанная и искалеченная находилась с трупом своего замученного мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.

В течение суток работники полиции Запорожской области установили и задержали подозреваемых - двух злоумышленников, которые издевались над пожилыми людьми ради “добычи“ в размере 1400 гривен.

Напомним, в сентябре в Кривом Роге пенсионера замучили до смерти в собственном доме, требуя денег.