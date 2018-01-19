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В Запорожской области грабители ради 1400 гривен пытали пенсионеров, ломая пальцы

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Мужчина умер, женщина в коме.
Два подонка ломали и отрывали фаланги пальцев рук стариков
Два подонка ломали и отрывали фаланги пальцев рук стариков
zp.npu.gov.ua
В одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области грабители пытали двух пенсионеров, пытаясь узнать, где они прячут деньги.
 
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
 

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“Вчера в одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области в частном доме пенсионеров, 1938 г.р. и 1940 г.р., был обнаружен труп владельца, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу и до настоящего времени находится в состоянии комы “, - говорится в сообщении.
 
Сообщается, что  14 января преступники проникли в дом с целью ограбления. Заранее отравили собаку, а после проникновения длительное время издевались над владельцами пожилого возраста - ломали и отрывали фаланги пальцев рук.
 
Пожилая женщина трое суток связанная и искалеченная находилась с трупом своего замученного мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.
 
В течение суток работники полиции Запорожской области установили и задержали подозреваемых - двух злоумышленников, которые издевались над пожилыми людьми ради “добычи“ в размере 1400 гривен.

Напомним, в сентябре в Кривом Роге пенсионера замучили до смерти в собственном доме, требуя денег.

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Теги: грабители, убийство, пытки, пенсионер, старики, Запорожская область
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Комментариев (2)
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СумноЗаУкраїну    19.01.2018, 12:32
Оценка:  +2
СумноЗаУкраїну
Повесить в СИЗО обоих!
Коцман_Бобза    19.01.2018, 12:46
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Око за око, зуб за зуб. Сначала поотрывать фаланги пальцев.
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