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В Харькове полицейский получил тяжелое ранение

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Правоохранитель срочно госпитализирован в больницу с ножевым ранением грудной клетки. Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти ему жизнь.
Полицейские преследовали квартирных воров
Полицейские преследовали квартирных воров
Корреспондент.net

В Харькове в ходе задержания преступников был ранен полицейский. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Около 14:00 в Харькове преступники совершили квартирную кражу. Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку. Злоумышленников задержали" – написал он в Facebook.

Князев добавил, что правоохранитель доставлен в больницу. Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти его жизнь.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одессе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Еще четверо получили ранения – из них трое полицейские.

По информации СМИ, стрелком являлся 57-летний пророссийский активист Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", был лидером объединения ЗУБР (За Украину, Беларусь и Россию).

В Харькове погиб гражданин Норвегии

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Теги: Харьков, кража, полиция, ранение, пострадавшие, Андрей Князев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зyрбаган    19.01.2018, 20:48
Оценка:  +2
Зyрбаган
Надеюсь что этот раненый парень выживет...
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