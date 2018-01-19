В Харькове полицейский получил тяжелое ранение

Правоохранитель срочно госпитализирован в больницу с ножевым ранением грудной клетки. Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти ему жизнь.

В Харькове в ходе задержания преступников был ранен полицейский. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Около 14:00 в Харькове преступники совершили квартирную кражу. Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку. Злоумышленников задержали" – написал он в Facebook.

Князев добавил, что правоохранитель доставлен в больницу. Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти его жизнь.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одессе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Еще четверо получили ранения – из них трое полицейские.

По информации СМИ, стрелком являлся 57-летний пророссийский активист Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", был лидером объединения ЗУБР (За Украину, Беларусь и Россию).

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