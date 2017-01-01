Бойцы АТО семь раз попали под обстрел врага

За минувшие сутки незаконные военные формирования семь раз обстреляли позиции украинских войск. В результате обстрелов никто из бойцов АТО не пострадал.

За минувшие сутки, 19 января, незаконные военные формирования 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов пострадавших среди украинских военных нет. Об этом сообщили в субботу, 20 января, в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки, противник семь раз нарушил режим тишины. Несмотря на то, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен", – говорится в сводке.

На луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской сепаратисты устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики активизировались на Приазовье, где в районе Широкино, украинские защитники заметили деверсийно-разведывательную группу, которая двигалась к их позициям.

"Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников он был эвакуирован с поля боя и ему оказана медицинская помощь", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 18 января в зоне проведения антитеррористической операции враг дважды нарушил режим прекращения огня.