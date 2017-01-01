Под Одессой задержали подозреваемого в экстремизме узбека – СБУ

Задержанный якобы принимал активное участие в деятельности международного религиозно-экстремистской группировки Джихадчилар, а также он входил в состав структурного подразделения группировки Жамаат.

В Украине задержали гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск по подозрению в экстремизме СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск по подозрению в экстремизме. Об этом в субботу, 20 января, сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что задержанный принимал активное участие в деятельности международного религиозно-экстремистской группировки Джихадчилар (Джихадисты), а также он входил в состав структурного подразделения группировки Жамаат.

"Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама", – сообщили в СБУ.

По информации правоохранителей, деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в Джихадчилар гражданин Узбекистана намеревался проводить и на территории Украины.

В настоящее время решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам государственной безопасности Узбекистана.

Напомним, ранее СБУ заявила о задержании во Львове группы рейдеров.