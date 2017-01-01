Под Донецком открыли памятник погибшим бойцам ВСУ

На памятнике изображен военнослужащий 90 отдельного аэромобильного батальона старшина Максим Ридзанич. Основа монумента была привезена из Житомирской области.

В Краматорске Донецкой области на базе отдельной аэромобильной бригады в субботу, 20 января, был открыт памятник погибшим защитникам Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Отмечается, что основа памятника – гранитная плита 3,5 метра высотой – была привезена из Житомирской области. На монументе изображен военнослужащий 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова, старшина Максим Ридзанич. Именно его группа последней выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015 года.

В открытии приняли участие руководитель Антитеррористической операции, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, командиры воинских частей ДШВ и военный капеллан отец Василий Иванюк, который провел молебен и освятил памятник.

"Сейчас мы еще раз отмечаем мужество и героизм тех, кто остался в ДАПе навсегда, кто прошел через пытки и ужасы плена, кто остался в живых и вышел из изувеченных сооружений аэропорта. Мы продемонстрировали Украине, миру и даже противнику, если того потребует боевая обстановка – именно так будет обороняться любое здание или квартал в любом без исключения населенном пункте или регионе нашего государства. При этом независимо от того, на каком языке разговаривают его жители", – сказал руководитель АТО.

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Напомним, ранее в Киеве состоялось открытие памятника Пламя мира.