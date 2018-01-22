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Появились фото обстрелянного автобуса на Донбассе

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 1
Автобус был обстрелян возле контрольного пункта въезда-выезда в поселке Еленовка Донецкой области, который с 2014 года находится под контролем сепаратистов.
Появились фото обстрелянного автобуса на Донбассе
Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР/Вконтакте

В Сети появились фотографии пассажирского автобуса, который был обстрелян в Донецкой области сегодня, 21 января.

Фото опубликованы в группе “Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР“ в социальной сети ВКонтакте. “Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина 66 лет“, – говорится в сообщении.

Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР/Вконтакте

Пострадавший при обстреле
Пострадавший при обстреле
Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР/Вконтакте

Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР/Вконтакте

К обстрелянному автобусу выехал и главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко.

Захарченко и обстрелянный автобус
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Напомним, автобус был обстрелян возле контрольного пункта въезда-выезда в поселке Еленовка Донецкой области, который с 2014 года находится под контролем сепаратистов.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донецкая область, Донбасс, автобус, обстрел
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Комментариев (1)
doc1    22.01.2018, 00:30
Оценка:  +2
doc1
Закрывайте КПП и дохните там себе в резервации! России вы и нафиг не надо и Украина вас к себе не возьмет! Так и подохните без роду и племени!
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