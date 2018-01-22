Появились фото обстрелянного автобуса на Донбассе
Спецтема: Война на Донбассе
Автобус был обстрелян возле контрольного пункта въезда-выезда в поселке Еленовка Донецкой области, который с 2014 года находится под контролем сепаратистов.
В Сети появились фотографии пассажирского автобуса, который был обстрелян в Донецкой области сегодня, 21 января.
Фото опубликованы в группе “Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР“ в социальной сети ВКонтакте. “Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина 66 лет“, – говорится в сообщении.
К обстрелянному автобусу выехал и главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко.
Захарченко и обстрелянный автобус
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Напомним, автобус был обстрелян возле контрольного пункта въезда-выезда в поселке Еленовка Донецкой области, который с 2014 года находится под контролем сепаратистов.
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