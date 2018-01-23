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В МИД прокомментировали "встречи" Порошенко и Путина

Комментариев: 1
Глава МИД Украины Павел Климкин считает заявление пресс-секретаря Путина о встречах президентов не случайным и носящим провокационный характер.
Климкин назвал провокацией заявление Пескова
Климкин назвал провокацией заявление Пескова
Korrespondent.net

Заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о встречах Владимира Путина с украинским коллегой Петром Порошенко не отвечают действительности, и носят провокационный характер. Об этом заявил в понедельник, 22 января, министр иностранных дел Павел Климкин на итоговой пресс-конференции.

"Я не знаю ни об одной непубличной встрече (Порошенко с Путиным). Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а хорошо осознанная провокация", - сказал он.

Вместе с тем, он сообщил, что встречи президентов как правило происходят в нормандском формате, а также на международных форумах.

Напомним, Песков заявлял ранее, что Путин и Порошенко поддерживают контакты, в частности проводят встречи.

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Теги: Украина-Россия, Путин, МИД Украины, Порошенко, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Майдановець    23.01.2018, 00:18
Оценка:  +1
Майдановець
Песков соревнуется с хазяином - кто глупее соврет.
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