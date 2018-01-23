В МИД прокомментировали "встречи" Порошенко и Путина

Глава МИД Украины Павел Климкин считает заявление пресс-секретаря Путина о встречах президентов не случайным и носящим провокационный характер.

Заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о встречах Владимира Путина с украинским коллегой Петром Порошенко не отвечают действительности, и носят провокационный характер. Об этом заявил в понедельник, 22 января, министр иностранных дел Павел Климкин на итоговой пресс-конференции.

"Я не знаю ни об одной непубличной встрече (Порошенко с Путиным). Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а хорошо осознанная провокация", - сказал он.

Вместе с тем, он сообщил, что встречи президентов как правило происходят в нормандском формате, а также на международных форумах.

Напомним, Песков заявлял ранее, что Путин и Порошенко поддерживают контакты, в частности проводят встречи.