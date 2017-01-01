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Вспышка метана на Донетчине: пострадали 8 шахтеров

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В шахте частного предприятия Шахтоуправление Покровское произошла вспышка метана. В результате инцидента получили ожоги и были госпитализированы восемь шахтеров.
Пострадали восемь человек
Пострадали восемь человек

В Донецкой области на частном предприятии Шахтоуправление Покровское из-за вспышки метана получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы восемь горняков. Об этом у себя в Facebook сообщает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия Шахтоуправление Покровское. Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", - написал он.

По его словам, ЧП произошло в 16:22 понедельника, когда в шахте находилось 406 человек. При этом непосредственно на аварийном участке работали 37 горняков.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - добавил Жебривский.

Напомним, более 200 горняков остались под землей на шахте Кураховская ГП Селидовуголь из-за отключения электроэнергии. 

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Теги: происшествие, шахтеры, горняки, метан
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Источник: korrespondent.net

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