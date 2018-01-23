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Украинцы рассказали, кого винят в войне на востоке

Комментариев: 9
На улицах различных городов Украины журналисты попросили ответить на вопрос: "Кто виноват в войне на Донбассе?". Большинство пришли к выводу, что виноваты все стороны конфликта.

Среди жителей различных городов Украины провели опрос и попросили ответить: "Кто виноват в войне на Донбассе?". Соответствующий опрос провели журналисты ряда городских сайтов.

Так в Мариуполе многие затруднились с ответом и пришли к выводу, что в войне виноваты абсолютно все стороны в большей или меньшей мере.

В свою очередь, в Харькове, единого мнения по этому вопросу не оказалось. Одни считали, что виноваты украинские власти, другие – конфликт произошел из-за России. Также прозвучало мнение, что война на Донбассе разгорелась исключительно из-за местных сепаратистов, которые "позвали российские войска".

В Днепре многие опрошенные не смогли ответить на поставленные вопросы. Некоторые возложили ответственность на российскую сторону в этом конфликте, другие – на нежелание представителей украинской власти вести переговоры с целью урегулирования конфликта.

Опрошенные жители Кривого Рога считают, что виновата Россия, но украинский президент Петр Порошенко не заинтересован в прекращении конфликта.

В Николаеве жители неохотно общались с журналистами. А те, кто согласился ответить поделились мнением, что война произошла из-за недальновидностей руководства стран. А чтобы завершить ее, необходимо политикам искать компромисс. Другие обвинили в конфликте Россию и местных жителей, которые это допустили.

В Одессе мнение людей разделилось примерно поровну: одни считали, что в конфликте виновна политика России, другие – винят во всем Верховную Раду и украинского президента. Многие также искали в вопросах подвох и не захотели отвечать.

Что характерно, опрошенные львовяне были все уверены, что виновна в конфликте на Донбассе исключительно Россия. Некоторые жители города искали причины конфликта еще задолго до начала военных действий.

Ранее сообщалось, что такой опрос был проведен среди жителей Запорожья.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: война, Журналисты, опрос, донбасс, Мнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Ruspidor    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Сколь ко же ещё отчищаться Украине от русского дерьма... Только расстрелы и поражение в гражданских правах вразумит их пропитые мозги...
Конфузий    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -1
Конфузий
Чудесно. Меня второй раз за день забанили за правду. Итак, еще одна порция правды.
Конфузий    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -1
Конфузий
На самом деле виновата ленинско-сталинская политика. Мало того, что евреи развязали первую мировую войну, которая прокатилась по землям славян. Мало им было еврейского государственного переворота в России. Так они устроили раскулачивание, а после этого два голодомора.
Конфузий    23.01.2018, 00:19
Оценка:  0
Конфузий
Потом на освободившиеся украинские земли были насильно переселены жители российского нечерноземья. На строительство заводов и шахт Донбасса свозили население со все страны и далеко не всегда самых лучших представителей. Вот и получилась на Донбассе новая общность людей - советский народ.
Конфузий    23.01.2018, 00:19
Оценка:  0
Конфузий
Интернационалисты без традиций, без культуры, с искаженной памятью, ненавидящие землю, на которую были насильно переселены. Вот им легко внушили, что они - "русскоязычное население". Им легко внушили, что украинцы, которые любят свою родину - это фашисты. И вот эти интернационалисты с легкостью
Конфузий    23.01.2018, 00:19
Оценка:  0
Конфузий
предали землю, которая их приняла как родных. С легкостью позвали зверей, которые уничтожили их среду обитания. Нельзя терять свои корни. Человек без корней как дерево без корней - дрова.
wahmurkadurnaya    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -2
wahmurkadurnaya
Є два питання до статті: по-перше, журналісти якого ЗМІ проводили опитування і, по-друге, чому, окрім Львову, питання задавали не державною мовою?
sklyar    23.01.2018, 00:19
Оценка:  -4
sklyar
все это манипуляция общественным мнением. Цель мероприятия показать, что в Украине нет и никогда не будет единства нации. Это один из элементов гибридной войны кацапов против нас. Военными методами не получилось с налёта взять Украину, так решили взять долговременной осадой, чтобы посеять смуту 100%
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