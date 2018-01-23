Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.
Зустріч @PavloKlimkin на полях Міністерської Конференції в Парижі з американським колегою Рексом Тіллерсоном.@PavloKlimkin meeting his American colleague Rex Tillerson at the Ministerial Conference in Paris. pic.twitter.com/AdaUfdeRou— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 23 января 2018 г.
Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
Ранее Тиллерсон заявлял, что обострение конфликта в Украине мешает США и России наладить диалог.