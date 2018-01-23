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Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже

Комментариев: 2
Глава украинского МИД Павел Климкин встретился в Париже с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В столице Франции проходит конференция по расследованию применения химического оружия.
Климкин провел встречу с Тиллерсоном
Климкин провел встречу с Тиллерсоном

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.

Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.

Ранее Тиллерсон заявлял, что обострение конфликта в Украине мешает США и России наладить диалог.

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Теги: Украина-США, Париж, Климкин, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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dinops    23.01.2018, 22:02
Оценка:  +3
dinops
И что он мог сказать про хим оружие??? Лезет везде где можно фото сделать..
В.    23.01.2018, 22:03
Оценка:  -2
В.
Ну, работа у него такая...
Lup-Lup    23.01.2018, 22:02
Оценка:  +2
Lup-Lup
Климка и Рекс!!)))
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