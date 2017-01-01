На трассе Киев-Харьков заторы из-за снегопада

Вблизи села Долина на трассе Киев-Харьков-Довжанский образовалась пробки из-за большого скопления грузовиков и автомобилей, которые увязли в сугробах.

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Долина из-за большого количества грузовиков и сложного участка дороги 23 января образовалась пробка. Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел Украины.

"Правоохранители принимают меры для нормализации движения на автодорогах, оказывают помощь участникам движения, которые попали в сугробы и не могут выбраться из снежного плена. С помощью спецтехники силовики извлекают большегрузный и крупногабаритный транспорт из кюветов и сопровождают к месту стоянки грузовиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января на трассе Киев-Харьков также образовалась многокилометровая пробка.