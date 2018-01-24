СМИ опубликовали список кандидатов в Центризбирком
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде назначить членами Центральной избирательной комиссии 9 кандидатов из внесенного им в июне 2016 года представления и 4 новых. Об этом сообщило высокопоставленное должностное лицо, знакомое с представлением, пишут Украинские новости.
"9 человек остались из старого списка, четверо новых", - заявил чиновник.
В частности, в новом представлении Президента останутся ранее внесенные им кандидатуры по квоте Блока Петра Порошенко:
- директор департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы Министерства внутренних дел Михаил Вербенский;
- заместитель заведующего секретариата комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова;
- экс-помощница Порошенко в Раде 7-го созыва Светлана Кустовая;
доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко Ольга Лотюк;
- заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Виталий Плукар.
- бывший заместитель министра Кабинета Министров Надежда Синица;
доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета Киево-Могилянская академия Леонтия Шипилова (Народный фронт);
- директор по развитию международной общественной организации Интерньюз-Украина Евгения Радченко (Объединение Самопомич);
- экс-заведующая отдела юридического управления ЦИКа по представительству интересов комиссии в судах Алла Басалаева (группа Видродження).
Среди новых внесенных Порошенко претендентов:
- юрист Татьяна Слипачук, которая была членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Президента;
- Татьяна Юзькова (квота Радикальной партии Олега Ляшко);
- первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая (замененный кандидат НФ);
- депутат Рады от НФ Ирина Ефремова (замененный кандидат НФ).
Напомним, президент Петр Порошенко 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.