Все на отчет. Зачем приехал Волкер

В Украину вновь приехал спецпредставитель США Курт Волкер.

Темы визита стандартные – Донбасс, безопасность, оружие. На фоне визита Волкера разговорился бывший вице-президент США Джозеф Байден, который ранее выполнял роль главного посланника Вашингтона в отношениях с украинской властью. Байден рассказал, как заставил Петра Порошенко уволить Генерального прокурора Виктора Шокина.

Волкер пока так глубоко украинскими реалиями не проникся. Но встречи проводит. И наверняка его мемуары будут не менее интересными.

Что обсуждает

С президентом Порошенко Волкер обсудил вопросы, касающиеся проблем на Донбассе.

"Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отмечается в заявлении президента Украины после встречи.

Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

"Консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск остается нашим абсолютным приоритетом", - сказано в сообщении.

Глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также встретился с Волкером.

В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

"Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - сообщают в пресс-службе Генштаба.

С министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом Волкер обсудил помощь жителям временно оккупированных территорий Украины. А с секретарем СНБО Александром Турчиновым Волкер обсудил новый закон о Донбассе.

Met with Secretary of the NSDC Oleksandr Turchynov to discuss reintegration bill and the need to protect the rights and well-being of Ukrainian citizens living in the Donbas + the need for peaceful resolution of the conflict. @Turchynov @NSDC_ua @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/MPNQ0Kt9cY