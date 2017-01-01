Все на отчет. Зачем приехал Волкер

Со спецпредставителем США украинские власти обсуждают ситуацию на Донбассе, выполнение Минских соглашений и поставки американского оружия.

В Украину вновь приехал спецпредставитель США Курт Волкер.

Темы визита стандартные – Донбасс, безопасность, оружие. На фоне визита Волкера разговорился бывший вице-президент США Джозеф Байден, который ранее выполнял роль главного посланника Вашингтона в отношениях с украинской властью. Байден рассказал, как заставил Петра Порошенко уволить Генерального прокурора Виктора Шокина.

Волкер пока так глубоко украинскими реалиями не проникся. Но встречи проводит. И наверняка его мемуары будут не менее интересными.

Что обсуждает

С президентом Порошенко Волкер обсудил вопросы, касающиеся проблем на Донбассе.

"Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отмечается в заявлении президента Украины после встречи.

Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

"Консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск остается нашим абсолютным приоритетом", - сказано в сообщении.

Глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также встретился с Волкером.

В ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

"Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - сообщают в пресс-службе Генштаба.

С министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом Волкер обсудил помощь жителям временно оккупированных территорий Украины. А с секретарем СНБО Александром Турчиновым Волкер обсудил новый закон о Донбассе.

Met with Secretary of the NSDC Oleksandr Turchynov to discuss reintegration bill and the need to protect the rights and well-being of Ukrainian citizens living in the Donbas + the need for peaceful resolution of the conflict. @Turchynov @NSDC_ua @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/MPNQ0Kt9cY — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 января 2018 г.

Волкер и сам собирался на Донбасс, но отменил поездку из-за непогоды.

Какие задачи?

В Украину Волкер заехал по дороге на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая должна состояться 26 января в Дубае.

В ходе переговоров стороны будут говорить о состоянии конфликта на востоке Украины, перспективах введения и возможном формате миротворческой миссии.

Ранее Волкер заявил, что предыдущая встреча с Сурковым 13 ноября в Белграде была "шагом назад". По его словам, Кремль не был готов к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - заявлял Волкер в ноябре после встречи.

Также Волкер подчеркнул, что США не собираются вести переговоры по Украине без учета ее мнения. "США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии", - отметил Волкер.

Новый формат?

Политолог Вадим Карасев считает, что в ходе консультаций Волкера и Суркова речь будет идти о том, чтобы предложить России новый формат переговоров, где будут присутствовать Украина, США и Россия.

“Пока без Германии и Франции, и, возможно, без Европейского Союза, чья хваленая дипломатическая машина, по мыслям американцев, уже заржавела и нуждается в длительной починке. Стоит напомнить, что после принятия закона о Донбассе, Украина сделала стратегическую ставку на Вашингтон и нормандский четырехугольник – Украина, Россия, Германия и Франция – медленно превращается в более эффективный результативный треугольник – Украина, Россия и США”, - полагает эксперт.

Американцы очень серьезно взялись за проблему Донбасса и за Украину, уверен Карасев.

“Вовлечение США во все проблемы означает, что их будет интересовать также все украинские проблемы, в том числе, и антикоррупционные расследования, давления, продвижения американской модели Антикоррупционного суда. Благодаря этому, в данном треугольнике будет неуютно не только России, но и украинской власти, поскольку на нее будут давить из-за коррупции и других прегрешений”, - прогнозирует политолог.