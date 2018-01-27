Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Супрун озвучила статистику по кори в Украине

Комментариев: 2
С августа 2017 года корью заболели 6500 человек украинцев. На Закарпатье повышается уровень заболевания, но в целом по стране ситуация стабилизировалась.
Супрун отметила, что ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась.
Супрун отметила, что ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась.
Прямий

В Украине с августа 2017 года корью заболели 6500 человек. Об этом в пятницу, 26 января, в эфире 5 канала сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Это довольно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", – заявила Супрун.

Она отметила, что по данным Минздрава ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась.

Напомним, в Украине число заболевших корью в 2018 году продолжает расти и уже превысило две тысячи человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине 86% больных корью не были вакцинированы

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: заболевание, болезнь, болезни, заболевания, МОЗ, Супрун, прививки, корь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Gidnyk    27.01.2018, 09:56
Оценка:  +3
Gidnyk
Тварь конченная. Какой идиот ее назначил руководить медициной? Там и так дела швах, а тут еще и это чучело-недоучка. Вот и результаты полезли. То гепатит, то корь. А что дальше будет? Чума с холерой?
БЕЗВИЗ    27.01.2018, 13:43
Оценка:  0
БЕЗВИЗ
О, ее назначили далеко не идиоты.Жена гниющенка, вятрович, гриценко, наливайченко и многие им подобные. Это или "патрийоты" из дияспоры, или же окончившие спецкурсы под патронажем госдепа.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь