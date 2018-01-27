Супрун озвучила статистику по кори в Украине

С августа 2017 года корью заболели 6500 человек украинцев. На Закарпатье повышается уровень заболевания, но в целом по стране ситуация стабилизировалась.

Супрун отметила, что ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась. Прямий

В Украине с августа 2017 года корью заболели 6500 человек. Об этом в пятницу, 26 января, в эфире 5 канала сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Это довольно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания", – заявила Супрун.

Она отметила, что по данным Минздрава ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась.

Напомним, в Украине число заболевших корью в 2018 году продолжает расти и уже превысило две тысячи человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине 86% больных корью не были вакцинированы.