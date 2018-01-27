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В Украине чтут память жертв Холокоста

Комментариев: 5
Петр Порошенко заявил о недопустимости повторения подобных Холокосту преступлений в будущем. А премьер-министр Владимир Гройсман призвал беречь память о трагических событиях.
Украина чтит память жертв Холокоста
Украина чтит память жертв Холокоста

В Украине 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Эту памятную дату ввели решением Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7).

По этому поводу президент Украины Петр Порошенко опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook.

"Увековечивая память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина вместе со всем цивилизованным миром нерушимо стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему", – написал он.

В то ж время премьер-министр Владимир Гройсман призвал беречь память о трагических событиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании Европарламента в Брюсселе 24 января пройдет мероприятие День памяти жертв Холокоста

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон о Холокосте и Голодоморе.

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Теги: Порошенко, холокост, Владимир Гройсман, День памяти жертв Холокоста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ГалутинаНеТупая_    27.01.2018, 13:39
Оценка:  0
ГалутинаНеТупая_
А что фашисты скажут по поводу Волынской резни? Чтить память жертв будут?
Боцман-да!    27.01.2018, 11:34
Оценка:  0
Боцман-да!
Что за бредовый материал? Почему не написано, какого именно холокоста? Кто пострадал?
Боцман__Кобза    27.01.2018, 11:05
Оценка:  +2
Боцман__Кобза
Говорят, именно говорят, потому что документально это никак не подтверждено, что при холокосте было уничтожено 6 миллионов евреев. А при крещении Руси евреи уничтожили 9 миллионов русичей. Так что мы чтить должны?
Боцман-да!    27.01.2018, 11:35
Оценка:  +1
Боцман-да!
Украинцев во 2 мировую было уничтожено больше. И больше за несколько лет до нее. Почему мы должны чтить какой-то эпизод в истории, если таких были десятки?
Dnepr_Dnepr    27.01.2018, 13:33
Оценка:  -1
Dnepr_Dnepr
не путай евреев с украинцами
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