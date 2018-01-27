В Украине чтут память жертв Холокоста
В Украине 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Эту памятную дату ввели решением Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7).
По этому поводу президент Украины Петр Порошенко опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook.
"Увековечивая память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина вместе со всем цивилизованным миром нерушимо стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему", – написал он.
В то ж время премьер-министр Владимир Гройсман призвал беречь память о трагических событиях.
Напомним, ранее сообщалось, что в здании Европарламента в Брюсселе 24 января пройдет мероприятие День памяти жертв Холокоста.
Ранее Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон о Холокосте и Голодоморе.