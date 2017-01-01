Лейтенант полиции Роман Даниленко получил знак отличия За отвагу в службе, а его напарник старший сержант Владимир Хлевной – такой же знак отличия и наградное оружие.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил сотрудников патрульной полиции Одессы, которые ликвидировали пророссийского активиста Валентина Дорошенко. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Думская.

"Командир экипажа лейтенант полиции Роман Даниленко получил знак отличия За отвагу в службе, а его напарник старший сержант Владимир Хлевной, который застрелил убийцу, – такой же знак отличия и наградное оружие", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Аваков наградил полицейских, застреливших пророссийского активиста в Одессе

Как сообщал Корреспондент.net, 19 января в центре Одессы на улице Новосельского произошла стрельба. Тогда погибли три человека, включая одного полицейского. Ранения получили такжетри человека, среди них два правоохранителя.

Позже выяснилось, что стрелком являлся 57-летний пророссийский активист Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", был лидером объединения ЗУБР (За Украину, Беларусь и Россию). Дорошенко был убит в перестрелке.