Смерть курсанта в Харькове: отец уверен, что сына убили

У юноши, по мнению отца, не было никаких причин совершать самоубийство. Но следствие версию убийства не рассматривает.

Отец погибшего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрия Зобнина уверен, что его сына убили сослуживцы. Об этом во вторник, 29 января сообщает Newsroom.

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По словам отца, тело Димы нашли в коридоре корпуса Б, где в тот момент находился дневальный и не мог не услышать выстрел. При этом между предполагаемым самоубийством и временем обнаружения тела прошло три часа, в течение которых злоумышленники могли уничтожить улики.

“Подозрения в том, что сына убили, у меня возникли почти сразу. Я попросил проверить на следы пороха одежду тех, кто был с ним в патруле, но ничего этого не сделали. Другие ребята мне говорили, что слышали подозрительный шум около 19:30, а труп обнаружили только в 22:30. Я уверен, что за это время причастные убрали все следы“, - считает Сергей Зобнин.

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Мужчина уверен: никаких причин совершать самоубийство у его сына не было. В день трагедии он вел себя как обычно, и утверждения о том, что парень был в подавленном состоянии - ложь.

“Утром у него сломался ноутбук, Дима взял деньги и отнес его в ремонт, потом подстригся, купил покушать на три дня. Разве так делает человек, у которого все плохо и который планирует покончить с собой?“ - спрашивает отец курсанта.

Возможной причиной случившегося он назвал нетерпимость сына по отношению к наркотикам. Погибший рассказывал близким, что в части нередко употребляют запрещенные вещества и Сергей считает, что из-за этого у него происходили конфликты с сослуживцами. Один из таких конфликтов мог закончится для парня трагически.

Однако полиция, жалуется мужчина, не хочет рассматривать эту версию и настаивает на самоубийстве.

19-летний Дмитрий Зобнин учился в Харьковском университете воздушных сил на инженера-механика. По словам отца, проблем с учебой у курсанта не было. Дмитрий также увлекался спортом и старался держать себя в форме.

Напомним, в воскресенье вечером, 28 января, в Харькове обнаружили тело курсанта университета Воздушных сил. Он нес караульную службу и был вооружен.